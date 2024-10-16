Семь главных новостей Украины и мира на 22:00 16 октября
1. Зеленский в Раде представил План победы: все пункты. Президент Владимир Зеленский 16 октября представил в Верховной Раде часть пунктов Плана победы. Он содержит пять основных пунктов и три секретных дополнения.
2. США предоставили Украине пакет военной помощи на $425 млн. В среду, 16 октября, Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на $425 млн, который, в частности, предусматривает усиление противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома и президент Владимир Зеленский.
3. Украина получит от Австралии 49 танков Abrams M1A1. Австралия передаст Украине партию танков Abrams, которые скоро будут списаны с вооружения армии страны. Об этом сообщило издание ABC News.
4. Британия в рамках Плана победы готовит предложения по дальнобойным ударам по РФ – Сырский. Великобритания прорабатывает свои предложения по возможности поражения Украиной военных объектов в глубине России. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по итогам разговора с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным.
5. Россия атаковала Украину 136 "шахедами", боевая работа продолжается. В ночь на 16 октября российские оккупационные войска атаковали Украину 136 ударными беспилотниками типа Shahed, украинские военные сбили пять десятков. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
6. В Украине почти полтысячи интернет-провайдеров прекратили работу: причина. В августе-октябре 2024 года 487 операторов интернет-связи обратились в НКЭК с заявлениями об их исключении из реестра поставщиков электронных коммуникационных сетей. Об этом сообщил глава подкомитета Верховной Рады по кибербезопасности Александр Федиенко.
7. Бутусов: 49 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность. Костин назначил расследование. Генеральный прокурор Андрей Костин подписал указ о проведении служебного расследования после обнародования информации о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области оформили группы инвалидности. Так Офис генерального прокурора отреагировал на расследование главного редактора Цензор.нет Юрия Бутусова.
Читайте также тексты дня:
"Выйти из серой зоны". Зеленский впервые показал План победы – чего он хочет
Сколько соли нужно нашему организму. Солить или нет, отвечает эксперт по здоровому питанию
Обходные маршруты. Каким образом РФ продает газ на мировом рынке
Все стабильно плохо, хоть мы и не проиграли. Какая наша величайшая уязвимость по состоянию на сейчас