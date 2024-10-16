Семь главных новостей Украины и мира на 22:00 16 октября

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

1. Зеленский в Раде представил План победы: все пункты. Президент Владимир Зеленский 16 октября представил в Верховной Раде часть пунктов Плана победы. Он содержит пять основных пунктов и три секретных дополнения.

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2. США предоставили Украине пакет военной помощи на $425 млн. В среду, 16 октября, Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на $425 млн, который, в частности, предусматривает усиление противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома и президент Владимир Зеленский.

3. Украина получит от Австралии 49 танков Abrams M1A1. Австралия передаст Украине партию танков Abrams, которые скоро будут списаны с вооружения армии страны. Об этом сообщило издание ABC News.

4. Британия в рамках Плана победы готовит предложения по дальнобойным ударам по РФ – Сырский. Великобритания прорабатывает свои предложения по возможности поражения Украиной военных объектов в глубине России. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по итогам разговора с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным.

5. Россия атаковала Украину 136 "шахедами", боевая работа продолжается. В ночь на 16 октября российские оккупационные войска атаковали Украину 136 ударными беспилотниками типа Shahed, украинские военные сбили пять десятков. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

6. В Украине почти полтысячи интернет-провайдеров прекратили работу: причина. В августе-октябре 2024 года 487 операторов интернет-связи обратились в НКЭК с заявлениями об их исключении из реестра поставщиков электронных коммуникационных сетей. Об этом сообщил глава подкомитета Верховной Рады по кибербезопасности Александр Федиенко.

7. Бутусов: 49 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность. Костин назначил расследование. Генеральный прокурор Андрей Костин подписал указ о проведении служебного расследования после обнародования информации о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области оформили группы инвалидности. Так Офис генерального прокурора отреагировал на расследование главного редактора Цензор.нет Юрия Бутусова.

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