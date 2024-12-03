Сім головних новин України та світу на 22:00 3 грудня
- Президент Південної Кореї оголосив воєнний стан. Причиною назвав загрозу держперевороту. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні ввечері 3 грудня. Про це він заявив під час екстреної пресконференції на телеканалі YTN.
- Україна офіційно відкидає всі альтернативи вступу до НАТО: заява МЗС. Міністерство закордонних справ перед початком міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі опублікувало заяву "з нагоди 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму". У документі наголошується, що Україна не розглядатиме жодні альтернативи вступу до Альянсу.
- Росія вдарила по енергооб'єкту в Тернополі, частина міста без світла. У ніч проти 3 грудня російські окупаційні війська атакували об'єкт енергетичної інфраструктури у Тернополі, внаслідок чого частина міста залишилася без електроенергії. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.
- Україна отримає додаткові системи ППО вже у грудні – Зеленський. Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського про ситуацію на фронті. Анонсував більше далекобійних можливостей власного виробництва і допомогу від союзників.
- Гендиректора Укрпошти призначили на нову посаду. Кабінет міністрів на засіданні 3 грудня призначив генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського відповідальним за реформування митних органів. Про це повідомила пресслужба уряду.
- Чернишова призначили віцепрем'єром – міністром національної єдності. На засіданні у вівторок, 3 грудня, Верховна Рада призначила Олексія Чернишова віцепрем'єр-міністром України – міністром національної єдності. Про це повідомили депутат від Голосу Ярослав Железняк і нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.
- Рютте – Трампу: На США чекає страшна загроза, якщо мирна угода буде не на користь України. Генсек НАТО Марк Рютте попередив Дональда Трампа, що США зіткнуться зі "страшною загрозою", якщо Україну змусять підписати мирний договір на умовах Росії. Його цитує Financial Times.
Читайте також тексти дня:
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Робот з кулеметом і мавіки проти Баби-Яги. Сергій Флеш про тренди безпілотної війни – 2025
Як Гантер Байден був пов’язаний з Україною
"Ми ще навіть до йолки не дійшли". Чим закінчаться масові протести у Грузії – три сценарії
У Південній Кореї оголошено воєнний стан. Чому це сталося
Моделі не працюють. Чи принесе сюрприз курс гривні у грудні?
Найдовший і найкорупційніший проєкт України – Подільсько-Воскресенський міст
Сім головних креативних трендів 2025 року від Depositphotos: фото
"Дарк-туризм" до України, Секрети ядерної бази, Ребрендинг Jaguar. Найкращі історії світу