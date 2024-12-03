Семь главных новостей Украины и мира на 22:00 3 декабря
- Президент Южной Кореи объявил военное положение. Причиной назвал угрозу госпереворота. Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил военное положение в стране вечером 3 декабря. Об этом он заявил во время экстренной пресс-конференции на телеканале YTN.
- Украина официально исключает все альтернативы вступления в НАТО: заявление МИД. Министерство иностранных дел перед началом министерской встречи НАТО в Брюсселе опубликовало заявление "по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума". В документе отмечается, что Украина не будет рассматривать никакие альтернативы вступлению в Альянс.
- Россия ударила по энергообъекту в Тернополе, часть города без света. В ночь на 3 декабря российские оккупационные войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Тернополе, в результате чего часть города осталась без электроэнергии. Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.
- Украина получит дополнительные системы ПВО уже в декабре – Зеленский. Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главкома Александра Сырского о ситуации на фронте. Анонсировал больше дальнобойных возможностей собственного производства и помощь от союзников.
- Гендиректор Укрпошти был назначен на новую должность. Кабинет министров на заседании 3 декабря назначил генерального директора Укрпошти Игоря Смелянского ответственным за реформирование таможенных органов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
- Чернышева назначили вице-премьером – министром национального единства. На заседании во вторник, 3 декабря, Верховная Рада назначила Алексея Чернышева вице-премьер-министром Украины – министром национального единства. Об этом сообщили депутат от Голоса Ярослав Железняк и нардеп Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
- Рютте – Трампу: США ждет страшная угроза, если мирное соглашение будет не в пользу Украины. Генсек НАТО Марк Рютте предупредил Дональда Трампа, что США столкнутся со "страшной угрозой", если Украину заставят подписать мирный договор на условиях России. Его цитирует Financial Times.
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