Сім головних новин України та світу станом на 22:00 14 листопада
- Нардеп Шевченко отримав підозру у державній зраді. Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді народному депутату, написала Служба безпеки України. Співрозмовник LIGA.net у спецслужбі підтвердив, що фігурант – Євгеній Шевченко.
- Наступного тижня українцям представлять внутрішній План стійкості. Президент Володимир Зеленський повідомив, що триває розробка внутрішнього Плану стійкості України. Загалом він налічуватиме 10 пунктів, а представлять його наступного тижня.
- Суд залишив нардепа Шуфрича у СІЗО – Суспільне. Народному депутату від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу продовжили термін утримання під вартою до 5 грудня 2024 року. Про це повідомляє Суспільне із зали суду.
- Єврокомісія відкрила шлях до здобуття Україною 4,1 млрд євро. Європейська комісія у четвер, 14 листопада, схвалила другий регулярний транш у розмірі близько 4,1 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Про це повідомила пресслужба ЄК.
- В Україні війна зруйнувала близько 10 000 км залізничних колій та десятки вокзалів. З початку повномасштабного вторгнення в Україну війна завдала значної шкоди залізничній інфраструктурі: зруйновано, пошкоджено чи втрачено близько 10 000 км залізничних колій. Про це розповіли в АТ "Укрзалізниця" у відповідь на запит Укрінформу.
- Адміністрація Байдена планує передати всю обіцяну Україні зброю до кінця терміну – МЗС. Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що адміністрація Джо Байдена запевнила у переданні Україні всієї обіцяної допомоги в останні тижні своєї каденції. Про результати зустрічі із державним секретарем США Ентоні Блінкеном чиновник розповів в ефірі телемарафону.
- Республіканці отримали контроль над Палатою представників Конгресу США. Республіканська партія США отримала контроль над Палатою представників, набравши 218 необхідних мандатів. Про це пише газета The New York Times.
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