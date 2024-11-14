Семь главных новостей Украины и мира по состоянию на 22:00 14 ноября
- Нардеп Шевченко получил подозрение в государственной измене. Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене народному депутату, написала Служба безопасности Украины. Собеседник LIGA.net в спецслужбе подтвердил, что фигурант – Евгений Шевченко.
- На следующей неделе украинцам представят внутренний План стойкости. Президент Владимир Зеленский сообщил, что продолжается разработка внутреннего Плана стойкости Украины. Всего он будет насчитывать 10 пунктов, а представят его на следующей неделе.
- Суд оставил нардепа Шуфрича в СИЗО – Суспильне. Народному депутату от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу продлили срок содержания под стражей до 5 декабря 2024 года. Об этом сообщает Суспильне из зала суда.
- Еврокомиссия открыла путь к получению Украиной 4,1 млрд евро. Европейская комиссия в четверг, 14 ноября, одобрила второй регулярный транш в размере около 4,1 млрд евро по программе Ukraine Facility. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.
- В Украине война разрушила около 10 000 км железнодорожных путей и десятки вокзалов. С начала полномасштабного вторжения в Украину война нанесла значительный ущерб железнодорожной инфраструктуре: разрушено, повреждено или утрачено около 10 000 км железнодорожных путей. Об этом рассказали в АО "Укрзалізниця" в ответ на запрос Укринформа.
- Администрация Байдена планирует передать все обещанное Украине оружие до конца срока – МИД. Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что администрация Джо Байдена заверила в передаче Украине всей обещанной помощи в последние недели своей каденции. О результатах встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном чиновник рассказал в эфире телемарафона.
- Республиканцы получили контроль над Палатой представителей Конгресса США. Республиканская партия США получила контроль над Палатой представителей, набрав 218 необходимых для этого мандатов. Об этом пишет газета The New York Times.
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