На акції до 9 травня георгіївську стрічку носили зокрема проросійський експрезидент Ігор Додон та депутати з його Партії соціалістів і комуністи

Георгіївська стрічка у Росії (Фото: ЕРА/MARIA POTOKINA)

У Молдові сімом депутатам парламенту можуть виписати штрафи за те, що вони носили георгіївські стрічки під час заходів до 9 травня. Про це повідомляє News Maker.

За словами міністерки внутрішніх справ Молдови Даніелли Місаїл-Нікітіної поліція зафіксувала 70 випадків використання стрічки по всій країні, більшість – у столиці. Внаслідок цього було складено 22 протоколи, і в семи з них фігурують чинні депутати. Водночас міністерка не уточнила, хто саме з обранців потрапив під санкції й до яких партій вони належать.

За інформацією видання, на акції до 9 травня георгіївську стрічку носили, зокрема, проросійський експрезидент Ігор Додон та депутати з його Партії соціалістів і комуністи.

Минулого року Додону вже призначали штраф, але суд скасував його, визнавши, що той діяв у контексті святкування Дня перемоги, а не з політичних мотивів. Подібним чином уникнув покарання й депутат-комуніст Едуард Смирнов – суд дійшов висновку, що поліціянти неправильно оформили документи.

На параді у Москві, серед інших, були присутні очільник Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр Словаччини Фіцо, президенти Сербії та Бразилії Вучич і да Сільва.

Усього до російського диктатора приїхали очільники 24 країн, а також ватажки окупованих Росією територій Грузії – Абхазії та Південної Осетії – й керівник Палестинської автономії у складі Ізраїлю.