На акции к 9 мая георгиевскую ленту носили пророссийский экс-президент Игорь Додон и депутаты из его Партии социалистов и коммунисты

Георгиевская лента в России (Фото: ЕРА/MARIA POTOKINA)

В Молдове семерым депутатам парламента могут выписать штрафы за то, что они носили георгиевские ленты во время мероприятий к 9 мая. Об этом сообщает News Maker.

По словам министра внутренних дел Молдовы Даниэллы Мисаил-Никитиной, полиция зафиксировала 70 случаев использования ленты по всей стране, большинство – в столице. В результате было составлено 22 протокола, и в семи из них фигурируют действующие депутаты. При этом министр не уточнила, кто именно из избранников попал под санкции и к каким партиям они относятся.

По информации издания, на акции к 9 мая георгиевскую ленту носили, в частности, пророссийский экс-президент Игорь Додон и депутаты из его Партии социалистов и коммунисты.

В прошлом году Додон уже назначали штраф, но суд отменил его, признав, что тот действовал в контексте празднования Дня победы, а не по политическим мотивам. Подобным образом избежал наказания и депутат-коммунист Эдуард Смирнов – суд пришел к выводу, что полицейские неправильно оформили документы.

На параде в Москве, среди прочих, присутствовали глава Китая Си Цзиньпин, премьер Словакии Фицо, президенты Сербии и Бразилии Вучич и да Сильва.

Всего к российскому диктатору приехали главы 24 стран, а также предводители оккупированных Россией территорий Грузии – Абхазии и Южной Осетии – и руководитель Палестинской автономии в составе Израиля.