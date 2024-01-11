Sky News пише, що Іран може передати РФ балістику. ЗСУ: Даних немає, але це нові ризики

Юрій Ігнат (Скриншот)

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що у військових немає даних про плани передання Іраном нових ударних безпілотників та балістичних ракет російській армії, але нове озброєння несе для України нові ризики.

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10 січня журналісти Sky News, посилаючись на інформоване джерело у британських службах безпеки, написали, що Іран нібито розробив новий ударний дрон Shahed-107 спеціально для знищення радарів протиповітряної оборони і, ймовірно, близький до постачання в Росію ракет класу "земля-земля".

"Треба побачити, наскільки вони будуть ефективними, в якій кількості їх зможуть потенційно передати. Я хочу наголосити, що Повітряні сили не мають такої інформації, щоб спростувати чи підтвердити щодо іранських ракет", – прокоментував Ігнат.

Він додав, що для України "нічого нового не відбувається", оскільки про потенційне передання балістичних ракет з Ірану до Росії йшлося ще торік.

Водночас, за словами речника ПС, нова зброя ворога може становити нові загрози.

"Нове озброєння, яке постачається, звичайно, носить нові загрози та виклики. Збивати балістику можна лише спеціальними засобами, такі як Patriot можуть це робити. Тому постачання балістичних ракет – це будуть виклики для нас. Ми маємо розраховувати на підтримку партнерів", – пояснив він.

19 грудня 2023 року Мінфін США оголосив про введення санкцій щодо 10 юридичних та чотирьох фізичних осіб з Ірану, Малайзії, Гонконгу та Індонезії, яких звинувачують у забезпеченні виробництва іранських дронів.

Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року.

У США вважають, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні.

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