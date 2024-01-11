Sky News пишет, что Иран может передать РФ баллистику. ВСУ: Данных нет, но это новые риски

О потенциальной передаче Ираном баллистических ракет России шла речь еще в прошлом году

Юрий Игнат (Скриншот)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что у военных нет данных о планах передачи Ираном новых ударных беспилотников и баллистических ракет российской армии, но новое вооружение несет для Украины новые риски.

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10 января журналисты Sky News, ссылаясь на информированный источник в британских службах безопасности, написали, что Иран якобы разработал новый ударный дрон Shahed-107 специально для уничтожения радаров противовоздушной обороны и, вероятно, близок к поставкам в Россию ракет класса "земля-земля".

"Надо увидеть, насколько они будут эффективными, в каком количестве их смогут потенциально передать. Я хочу подчеркнуть, что у воздушных сил нет такой информации, чтобы опровергнуть или подтвердить в отношении иранских ракет", – прокомментировал Игнат.

Он добавил, что для Украины "ничего нового не происходит", поскольку о потенциальной передаче баллистических ракет из Ирана в Россию речь шла еще в прошлом году.

В то же время, по словам спикера, новое оружие врага может представлять новые угрозы.

"Поставляемое новое вооружение, конечно, носит новые угрозы и вызовы. Сбивать баллистику можно только специальными средствами, такие как Patriot могут это делать. Поэтому поставки баллистических ракет – это будут вызовы для нас. Мы должны рассчитывать на поддержку партнеров", – пояснил он.

19 декабря 2023 года Минфин США объявил о введении санкций в отношении 10 юридических и четырех физических лиц из Ирана, Малайзии, Гонконга и Индонезии, обвиняемых в обеспечении производства иранских дронов.

Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов-камикадзе Shahed к 2025 году.

В США считают, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования в Украине.

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