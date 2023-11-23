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Снайдер: Патової ситуації немає, Захід здатний виставити на дошку ще хоч п'ять ферзів

Этот материал также доступен на русском
23.11.2023, 12:34
Снайдер: Патової ситуації немає, Захід здатний виставити на дошку ще хоч п'ять ферзів - Фото
Тімоті Снайдер. Фото надане видавництвом Човен

Війна України проти вторгнення Росії зовсім не "зайшла в глухий кут" – хоча б тому, що Захід цілком здатний посилити підтримку України. Про це сказав історик Тімоті Снайдер в інтерв'ю Guardian.

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Снайдер вважає, що не потрібно сприймати слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про перехід війни у позиційну стадію як заяву про "патову" або "тупикову" ситуацію на фронті.

Історик вважає паралель між війною та шаховою партією невірною, оскільки в шахах кількість фігур і доступних їм ходів суворо обмежена, а на війні кількість ресурсів та озброєнь можна збільшувати.

"Я ненавиджу аналогію з патовою ситуацією у шахах, вона припускає, що ми (Захід. – Ред.) не можемо просто виставити на дошку на боці України ще п'ять ферзів, хоча ми можемо зробити це у будь-який час", – сказав він.

Тімоті Снайдер – американський історик та письменник, професор Єльського університету, автор кількох книг про природу тиранії та циклу лекцій про історію України. Амбасадор фандрейзингової платформи UNITED24.

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Сергій Бережний
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війнавійськова допомогаТімоті Снайдер

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