Снайдер: Патової ситуації немає, Захід здатний виставити на дошку ще хоч п'ять ферзів
Війна України проти вторгнення Росії зовсім не "зайшла в глухий кут" – хоча б тому, що Захід цілком здатний посилити підтримку України. Про це сказав історик Тімоті Снайдер в інтерв'ю Guardian.
Снайдер вважає, що не потрібно сприймати слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про перехід війни у позиційну стадію як заяву про "патову" або "тупикову" ситуацію на фронті.
Історик вважає паралель між війною та шаховою партією невірною, оскільки в шахах кількість фігур і доступних їм ходів суворо обмежена, а на війні кількість ресурсів та озброєнь можна збільшувати.
"Я ненавиджу аналогію з патовою ситуацією у шахах, вона припускає, що ми (Захід. – Ред.) не можемо просто виставити на дошку на боці України ще п'ять ферзів, хоча ми можемо зробити це у будь-який час", – сказав він.
- Залужний заявив, що війна перейшла у позиційний формат і для успіху потрібно знову повернути маневровий тип війни. За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій, а винищувачі F-16 вже будуть менш корисними, ніж якби їх надали раніше, оскільки Росія покращила ППО.
- 4 листопада Зеленський прокоментував слова Залужного про "глухий кут" на фронті: сказав, що "це не патова ситуація" і "це не якась новина".
Читайте також: У Байдена відреагували на заяву Залужного про глухий кут на фронті: Потрібне рішення Конгресу
Коментарі