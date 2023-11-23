Снайдер: Патовой ситуации нет, Запад способен выставить на доску еще хоть пять ферзей

Война Украины против вторжения России вовсе не "зашла в тупик" – хотя бы потому, что Запад вполне способен усилить поддержку Украины. Об этом сказал историк Тимоти Снайдер в интервью Guardian.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Снайдер считает, что не нужно воспринимать слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о переходе войны в позиционную стадию как заявление о "патовой" или "тупиковой" ситуации на фронте.

Историк считает параллель между войной и шахматной партией неверной, поскольку в шахматах количество фигур и доступных им ходов строго ограничены, а на войне количество ресурсов и вооружений можно увеличивать.

"Я ненавижу аналогию с патовой ситуацией в шахматах, она предполагает, что мы (Запад. – Ред.) не можем просто выставить на доску на стороне Украины еще пять ферзей, хотя мы можем сделать это в любое время", – сказал он.

Тимоти Снайдер – американский историк и писатель, профессор Йельского университета, автор нескольких книг о природе тирании и цикла лекций об истории Украины. Амбассадор фандрейзинговой платформы UNITED24.

Залужный заявил, что война перешла в позиционный формат и для успеха нужно снова вернуть маневренный тип войны. По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий, а истребители F-16 уже будут менее полезны, чем если бы их предоставили ранее, поскольку Россия улучшила ПВО.

4 ноября Зеленский прокомментировал слова Залужного о "тупике" на фронте: сказал, что "это не патовая ситуация" и "это не какая-то новость".

Читайте также: У Байдена отреагировали на заявление Залужного о тупике на фронте: Нужно решение Конгресса

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.