Спікер Палати Джонсон обіцяє "без зволікань" схвалити допомогу Україні. Терміни не назвав

Джонсон заявив, що допомога союзникам США розглядатиметься після схвалення бюджету

Майк Джонсон (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Спікер Палати представників США Майк Джонсон "без зволікань" пообіцяв винести на голосування допомогу Україні після розв'язання бюджетних питань. Про це він повідомив на пресконференції.

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За його словами, після розгляду питання американського бюджету Палата зосередиться на додатковій допомозі союзникам США.

Водночас законодавець не назвав точних дат як ухвалення бюджету, так і розгляду допомоги.

Конгрес планує схвалити бюджет до 22 березня, щоб уникнути тимчасової зупинки роботи уряду США.

Джонсон заявив, що бюджетні питання вже "практично узгоджені".

"Мають бути проголосовані вже цього тижня, хоча цьому передували важкі переговори", – наголосив законодавець.

Після 22 березня Палата йде на чергові канікули, конгресмени відновлять свою роботу лише 9 квітня.

Раніше Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що готовий розробити свій варіант законопроєкту щодо допомоги Україні. Передбачається, що він виглядатиме як кредит чи лендліз.

Як повідомляв Bloomberg, республіканці в Палаті представників працюють над власним законопроєктом про допомогу Україні, основна ідея якого полягає в конфіскації російських активів для оплати військової допомоги Києву.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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