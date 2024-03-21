Спикер Палаты Джонсон обещает "без промедлений" одобрить помощь Украине. Сроки не назвал

Джонсон заявил, что помощь союзникам США будет рассматриваться после одобрения бюджета

Майк Джонсон (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон "без промедлений" пообещал вынести на голосование помощь Украине после решения бюджетных вопросов. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

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По его словам, после рассмотрения вопроса американского бюджета Палата сосредоточится на дополнительной помощи союзникам США.

Одновременно законодатель не назвал точные даты как принятия бюджета, так и рассмотрения помощи.

Конгресс планирует одобрить бюджет до 22 марта, чтобы избежать временной остановки работы правительства США.

Джонсон заявил, что бюджетные вопросы уже "практически согласованы".

"Должны быть проголосованы уже на этой неделе, хотя этому предшествовали трудные переговоры", — подчеркнул законодатель.

После 22 марта Палата уходит на очередные каникулы, конгрессмены возобновят свою работу только 9 апреля.

Ранее Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что готов разработать свой вариант законопроекта о помощи Украине. Предполагается, что он будет выглядеть как кредит или ленд-лиз.

Как сообщал Bloomberg, республиканцы в Палате представителей работают над собственным законопроектом о помощи Украине, основная идея которого состоит в конфискации российских активов для оплаты военной помощи Киеву.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

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