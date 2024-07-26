Спортивна гільза, панама та три квартири: які деталі вбивства Фаріон озвучили правоохоронці
26 липня правоохоронці розповіли деталі планування вбивства Ірини Фаріон, зокрема те, що місці вбивства була знайдена спортивна гільза, а не бойова. Про це стало відомо із брифінгу.
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Правоохоронці встановили, що куля, яка була знайдена на місці вбивства – небойова та надійшла в Україну у 2017-2018 роках.
Наразі встановлюється, де вона була виготовлена.
Окрім цього, правоохоронці розповіли:
→ під час розслідування опитали 900 свідків;
→ підозрюваний чекав на Фаріон близько двох годин, не сходячи з місця;
→ до Львова хлопець приїхав 9 липня;
→ під час свого перебування у місті змінив три квартири;
→ з Дніпра у Львів йому надходила посилка "Новою Поштою", в якій він отримав панамку та інші речі;
→ правоохоронці встановили та опрацювали понад 80 людей, схожих на вбивцю;
→ одна з версій слідства – причетність Росії;
→ у телефоні підозрюваного виявили книгу "Секретні інструкції КДБ та ЦРУ";
→ правоохоронці перевіряють інформацію про приналежність підозрюваного до неонацистського руху, центр якого зосереджений у Росії;
→ підозрюваний у вбивстві Фаріон підготував лист на випадок невдачі.
Слідчі наголосили, що камера не зафіксувала момент вбивства, однак зафіксувала підготовку підозрюваного за 30 секунд до скоєння вбивства: він підійшов до Фаріон майже на метр, поки вона очікувала на таксі.
26 липня суд у Львові обере запобіжний захід підозрюваному, а прокурори клопотатимуть про його арешт без можливості внесення застави.
Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував – 26 липня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представить більше публічної інформації щодо вбивства Фаріон та перебігу розслідування.
- Увечері 19 липня невідомий вистрілив у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років. 20 липня президент Зеленський повідомив, що заслухав доповіді про вбивство Фаріон і запевнив: служби досліджують усі версії, включно з тією, що веде в Росію.
- Раніше вдень Клименко та президент Володимир Зеленський повідомили про затримання підозрюваного в нападі на Фаріон. Наразі слідство схиляється до того, що стрілець був лише виконавцем злочину.
- За даними МВС, підозрюваний готував злочин щонайменше два місяці – правоохоронці відслідкували, як він проводив розвідку місцевості, пересувався Львовом та застосовував засоби конспірації.
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