Спортивна гільза, панама та три квартири: які деталі вбивства Фаріон озвучили правоохоронці

Ірина Фаріон (Фото: Telegram Садового)

26 липня правоохоронці розповіли деталі планування вбивства Ірини Фаріон, зокрема те, що місці вбивства була знайдена спортивна гільза, а не бойова. Про це стало відомо із брифінгу.

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Правоохоронці встановили, що куля, яка була знайдена на місці вбивства – небойова та надійшла в Україну у 2017-2018 роках.

Наразі встановлюється, де вона була виготовлена.

Окрім цього, правоохоронці розповіли:

→ під час розслідування опитали 900 свідків;

→ підозрюваний чекав на Фаріон близько двох годин, не сходячи з місця;

→ до Львова хлопець приїхав 9 липня;

→ під час свого перебування у місті змінив три квартири;

→ з Дніпра у Львів йому надходила посилка "Новою Поштою", в якій він отримав панамку та інші речі;

→ правоохоронці встановили та опрацювали понад 80 людей, схожих на вбивцю;

→ одна з версій слідства – причетність Росії;

→ у телефоні підозрюваного виявили книгу "Секретні інструкції КДБ та ЦРУ";

→ правоохоронці перевіряють інформацію про приналежність підозрюваного до неонацистського руху, центр якого зосереджений у Росії;

→ підозрюваний у вбивстві Фаріон підготував лист на випадок невдачі.

Скриншот: МВС

Скриншот: МВС

Слідчі наголосили, що камера не зафіксувала момент вбивства, однак зафіксувала підготовку підозрюваного за 30 секунд до скоєння вбивства: він підійшов до Фаріон майже на метр, поки вона очікувала на таксі.

26 липня суд у Львові обере запобіжний захід підозрюваному, а прокурори клопотатимуть про його арешт без можливості внесення застави.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував – 26 липня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представить більше публічної інформації щодо вбивства Фаріон та перебігу розслідування.

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