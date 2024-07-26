Спортивная гильза, панама и три квартиры: правоохранители озвучили детали убийства Фарион
26 июля правоохранители рассказали детали планирования убийства Ирины Фарион, в частности то, что на месте убийства была найдена спортивная гильза, а не боевая. Об этом стало известно из брифинга.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
Правоохранители установили, что пуля, которая была найдена на месте убийства – небоевая и поступила в Украину в 2017-2018 годах.
Сейчас устанавливается, где она была изготовлена.
Кроме этого, правоохранители рассказали:
→ во время расследования опросили 900 свидетелей;
→ подозреваемый ждал Фарион около двух часов, не сходя с места;
→ во Львов парень приехал 9 июля;
→ во время своего пребывания в городе сменил три квартиры;
→ из Днепра во Львов ему поступала посылка "Новой Почтой", в которой он получил панамку и другие вещи;
→ правоохранители установили и проработали более 80 человек, похожих на убийцу;
→ одна из версий следствия – причастность России;
→ в телефоне подозреваемого обнаружили книгу "Секретные инструкции КГБ и ЦРУ";
→ правоохранители проверяют информацию о принадлежности подозреваемого к неонацистскому движению, центр которого сосредоточен в России;
→ подозреваемый в убийстве Фарион подготовил письмо на случай неудачи.
Следователи отметили, что камера не зафиксировала момент убийства, однако зафиксировала подготовку подозреваемого за 30 секунд до совершения убийства: он подошел к Фарион почти на метр, пока она ожидала такси.
26 июля суд во Львове изберет меру пресечения подозреваемому, а прокуроры будут ходатайствовать о его аресте без возможности внесения залога.
Раньше президент Владимир Зеленский анонсировал – 26 июля министр внутренних дел Игорь Клименко представит больше публичной информации об убийстве Ирины Фарион и ходе расследования.
- Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице – ей было 60 лет. 20 июля президент Зеленский сообщил, что заслушал доклады об убийстве Фарион и заверил: службы исследуют все версии, включая ту, что ведет в Россию.
- Ранее днем Клименко и президент Владимир Зеленский сообщили о задержании подозреваемого в нападении на Фарион. Следствие склоняется к тому, что стрелок был лишь исполнителем преступления.
- По данным МВД, подозреваемый готовил преступление не менее двух месяцев – правоохранители отследили, как он проводил разведку местности, передвигался по Львову и применял средства конспирации.
Читайте также: "Бить в челюсть каждому москворотому". Кто такая Фарион и чем она запомнилась