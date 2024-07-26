Спортивная гильза, панама и три квартиры: правоохранители озвучили детали убийства Фарион

Ирина Фарион (Фото: Telegram Садового)

26 июля правоохранители рассказали детали планирования убийства Ирины Фарион, в частности то, что на месте убийства была найдена спортивная гильза, а не боевая. Об этом стало известно из брифинга.

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Правоохранители установили, что пуля, которая была найдена на месте убийства – небоевая и поступила в Украину в 2017-2018 годах.

Сейчас устанавливается, где она была изготовлена.

Кроме этого, правоохранители рассказали:

→ во время расследования опросили 900 свидетелей;

→ подозреваемый ждал Фарион около двух часов, не сходя с места;

→ во Львов парень приехал 9 июля;

→ во время своего пребывания в городе сменил три квартиры;

→ из Днепра во Львов ему поступала посылка "Новой Почтой", в которой он получил панамку и другие вещи;

→ правоохранители установили и проработали более 80 человек, похожих на убийцу;

→ одна из версий следствия – причастность России;

→ в телефоне подозреваемого обнаружили книгу "Секретные инструкции КГБ и ЦРУ";

→ правоохранители проверяют информацию о принадлежности подозреваемого к неонацистскому движению, центр которого сосредоточен в России;

→ подозреваемый в убийстве Фарион подготовил письмо на случай неудачи.

Скриншот: МВД

Скриншот: МВД

Следователи отметили, что камера не зафиксировала момент убийства, однако зафиксировала подготовку подозреваемого за 30 секунд до совершения убийства: он подошел к Фарион почти на метр, пока она ожидала такси.

26 июля суд во Львове изберет меру пресечения подозреваемому, а прокуроры будут ходатайствовать о его аресте без возможности внесения залога.

Раньше президент Владимир Зеленский анонсировал – 26 июля министр внутренних дел Игорь Клименко представит больше публичной информации об убийстве Ирины Фарион и ходе расследования.

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