США можуть направити Ізраїлю системи ППО перед атакою на Іран – Mako
США відправлять Ізраїлю батареї систем протиповітряної оборони в рамках підготовки країни до удару у відповідь на атаку Ірану 1 жовтня. Про це повідомляє ізраїльський портал Mako.
Йдеться про системи ППО THAAD. Обслуговуватимуть їх американські солдати, попри те, що вони будуть на території Ізраїлю. Ця система ППО може перехоплювати ракети малої та середньої дальності.
При цьому повідомляється, що остаточного рішення про розміщення ППО в Ізраїлі США ще не ухвалили. Разом з тим ЦАХАЛ і американські військові провели координацію дій перед ймовірним ударом у відповідь по Ірану. Очікується, що ізраїльські військові безпосередньо перед атакою отримають оновлені дані від американської сторони.
- 1 жовтня Іран випустив 180 ракет по Ізраїлю. Частина ударів припала по центру країни, решта – на південь. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції, вперше були застосовані гіперзвукові ракети "Фаттах".
- 2 жовтня у США пообіцяли "серйозні наслідки" за атаки на Ізраїль. Запуск близько 200 балістичних ракет назвали "серйозною ескалацією".
- 8 жовтня CNN повідомляло, що США не наполягають на припиненні вогню на Близькому Сході, оскільки Ізраїль відмовився від пропозиції.
- За даними NBC 12 жовтня, Ізраїль звузив перелік об'єктів в Ірані, по яких може завдати удару. Ядерних об'єктів у списку немає.