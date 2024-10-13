США можуть направити Ізраїлю системи ППО перед атакою на Іран – Mako

ППО THAAD(Фото: wikipedia)

США відправлять Ізраїлю батареї систем протиповітряної оборони в рамках підготовки країни до удару у відповідь на атаку Ірану 1 жовтня. Про це повідомляє ізраїльський портал Mako.

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Йдеться про системи ППО THAAD. Обслуговуватимуть їх американські солдати, попри те, що вони будуть на території Ізраїлю. Ця система ППО може перехоплювати ракети малої та середньої дальності.

При цьому повідомляється, що остаточного рішення про розміщення ППО в Ізраїлі США ще не ухвалили. Разом з тим ЦАХАЛ і американські військові провели координацію дій перед ймовірним ударом у відповідь по Ірану. Очікується, що ізраїльські військові безпосередньо перед атакою отримають оновлені дані від американської сторони.