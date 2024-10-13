США могут направить Израилю системы ПВО перед атакой на Иран – Mako

ПВО THAAD(Фото: wikipedia)

США отправят Израилю батареи систем противовоздушной обороны в рамках подготовки страны к ответному удару на атаку Ирана 1 октября. Об этом сообщает израильский портал Mako.

Речь идет о системах ПВО THAAD. Обслуживать их будут американские солдаты, несмотря на то, что находиться они будут на территории Израиля. Эта система ПВО может перехватывать ракеты малой и средней дальности.

При этом сообщается, что окончательное решение о размещении ПВО в Израиле США еще не приняли. Вместе с тем ЦАХАЛ и американские военные провели координацию действий перед вероятным ответным ударом по Ирану. Ожидается, что израильские военные непосредственно перед атакой получат обновленные данные от американской стороны.