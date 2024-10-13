США могут направить Израилю системы ПВО перед атакой на Иран – Mako
США отправят Израилю батареи систем противовоздушной обороны в рамках подготовки страны к ответному удару на атаку Ирана 1 октября. Об этом сообщает израильский портал Mako.
Речь идет о системах ПВО THAAD. Обслуживать их будут американские солдаты, несмотря на то, что находиться они будут на территории Израиля. Эта система ПВО может перехватывать ракеты малой и средней дальности.
При этом сообщается, что окончательное решение о размещении ПВО в Израиле США еще не приняли. Вместе с тем ЦАХАЛ и американские военные провели координацию действий перед вероятным ответным ударом по Ирану. Ожидается, что израильские военные непосредственно перед атакой получат обновленные данные от американской стороны.
- 1 октября Иран выпустил 180 ракет по Израилю. Часть ударов пришлась по центру страны, остальные – на юг. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, впервые были применены гиперзвуковые ракеты "Фаттах".
- 2 октября в США пообещали "серьезные последствия" за атаки на Израиль. Запуск около 200 баллистических ракет назвали "серьезной эскалацией".
- 8 октября CNN сообщало, что США не настаивают на прекращении огня на Ближнем Востоке, так как Израиль уже отказался от предложения.
- По данным NBC 12 октября, Израиль сузил перечень объектов в Иране, по которым может нанести удар. Ядерных объектов в списке нет.