США передали українським прикордонникам швидкісні катери Metal Shark – фото

Їх залучають до забезпечення безпеки морського коридору в Чорному морі, зазначили в ДПСУ

Катер (Фото: ДПСУ)

Сполучені Штати передали морській охороні Державної прикордонної служби України швидкісні катери Metal Shark. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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За інформацією прикордонників, катери обладнані сучасними системами навігації, керування, автоматичного пожежогасіння та камерами відеоспостереження, що робить їх швидкісними та ергономічними.

Плавзасоби вже використовують на морській та річковій ділянках кордону для охорони та оборони, а також залучають до забезпечення безпеки морського коридору в Чорному морі, зазначили в ДПСУ.

Катери були передані в межах реалізації спільного проєкту із Відділом оборонного співробітництва ODC та за підтримки Програми експортного контролю та безпеки кордонів EXBS.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

26 квітня Міноборони Естонії повідомило про передання Україні двох патрульних катерів.

2 травня Військово-морські сили ЗСУ включили до складу українського флоту два нові катери, які передала Естонія.

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