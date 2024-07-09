США передали украинским пограничникам скоростные катера Metal Shark – фото

Их привлекают к обеспечению безопасности морского коридора в Черном море, отметили в ГПСУ

Катер (Фото: ГПСУ)

Соединенные Штаты передали морской охране Государственной пограничной службы Украины скоростные катера Metal Shark. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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По информации пограничников, катера оборудованы современными системами навигации, управления, автоматического пожаротушения и камерами видеонаблюдения, что делает их скоростными и эргономичными.

Плавсредства уже используют на морском и речном участках границы для охраны и обороны, а также привлекают для обеспечения безопасности морского коридора в Черном море, отметили в ГПСУ.

Катера были переданы в рамках реализации совместного проекта с Отделом оборонного сотрудничества ODC и при поддержке Программы по экспортному контролю и безопасности границ EXBS.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

26 апреля Минобороны Эстонии сообщило о передаче Украине двух патрульных катеров.

2 мая Военно-морские силы ВСУ включили в состав украинского флота два новых катера, которые передала Эстония.

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