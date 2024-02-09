США та ще п'ять країн розпочали масштабні авіаційні навчання Cope North

Раніше, 4 лютого, під час військових навчань Японії та США ворогом було обрано Китай, на позначення якого раніше використовувалась умовна назва

Літаки CN-235 (Фото: EPA)

Розпочалися щорічні навчання Cope North під головуванням США, у яких також беруть участь Японія, Австралія, Франція, Канада та Південна Корея та понад вісім десятків військових літаків, повідомило видання Yonhap. Вони розпочалися після того, як США та Японія вперше 4 лютого визначили Китай гіпотетичним ворогом під час спільних навчань.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У навчаннях, які триватимуть до 23 лютого, окрім понад 80 військових літаків, беруть участь також близько 3000 військовослужбовців.

У перший день коаліція з 33 літаків, в тому числі два південнокорейських транспортних літаки CN-235, здійснила "прогулянку слонів" – масове руління літаків перед зльотом у тісному строю.

Головний планувальник Cope North, підполковник Девід Оверсріт заявив, що під час цих навчань країни прагнуть "активно відпрацьовувати бойові дії бойових ВПС і дії з розосередження мобільних ВПС".

"Наша мережа альянсів і партнерств залишається основою глобальної безпеки", – наголосив він.

Читайте також: Збитки у $10 трлн або блокада: Bloomberg змоделював сценарії імовірного вторгнення КНР у Тайвань

Під час військових навчань Японії та США з комп’ютерного моделювання щодо передбачення надзвичайної ситуації у Тайвані, які розпочалися 1 лютого та тривали до четверга 8 лютого – ворогом було обрано Китай. Раніше для ворога використовувалась умовна назва.

Крім того, раніше під час навчань використовували карти, які дещо відрізнялися від топографії реальних країн, щоб уникнути негативної реакції в разі витоку планів, а цього разу використовувалися незмінені версії.

За даними NBC, Сі Цзіньпін заявив Байдену під час зустрічі в Сан-Франциско, що Пекін "возз'єднає" Тайвань з материковим Китаєм, але "час ще не визначений".

Наприкінці грудня 2023-го лідер КНР також казав, що процес "возз'єднання" Китаю та Тайваню – це "неминуча тенденція".

13 січня на парламентських і президентських виборах на Тайвані перемогу здобула керівна Демократична прогресивна партія і кандидат від політсили Лай Цинде. Як зазначило видання CNN, це "історична третя поспіль президентська перемога, оскільки виборці проігнорували попередження Китаю про те, що переобрання збільшить ризик конфлікту".

Читайте також: "Іран, Китай та КНДР вичікують". Шаппс про те, чому Україна має перемогти Росію