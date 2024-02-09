США и еще пять стран начали масштабные авиационные учения Cope North

Ранее, 4 февраля, во время военных учений Японии и США врагом был избран Китай, для обозначения которого ранее использовалось условное название

Самолеты CN-235 (Фото: EPA)

Начались ежегодные учения Cope North под председательством США, в которых также принимают участие Япония, Австралия, Франция, Канада и Южная Корея и более восьми десятков военных самолетов, сообщило издание Yonhap. Они начались после того, как США и Япония впервые 4 февраля определили Китай гипотетическим врагом во время совместных учений.

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В учениях, которые продлятся до 23 февраля, кроме более 80 военных самолетов, принимают участие также около 3000 военнослужащих.

В первый день коалиция из 33 самолетов, в том числе два южнокорейских транспортных самолета CN-235, совершила "прогулку слонов" – массовое руление самолетов перед взлетом в тесном строю.

Главный планировщик Cope North, подполковник Дэвид Оверсрит заявил, что во время этих учений страны стремятся "активно отрабатывать боевые действия боевых ВВС и действия по рассредоточению мобильных ВВС".

"Наша сеть альянсов и партнерств остается основой глобальной безопасности", – подчеркнул он.

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Во время военных учений Японии и США по компьютерному моделированию по предвидению чрезвычайной ситуации в Тайване, которые начались 1 февраля и продолжались до четверга 8 февраля – врагом был избран Китай. Раньше для врага использовалось условное название.

Кроме того, ранее во время учений использовали карты, несколько отличающиеся от топографии реальных стран, чтобы избежать негативной реакции в случае утечки планов, а на этот раз использовались неизмененные версии.

По данным NBC, Си Цзиньпин заявил Байдену во время встречи в Сан-Франциско, что Пекин "воссоединит" Тайвань с материковым Китаем, но "время еще не определено".

В конце декабря 2023 года лидер КНР также говорил, что процесс "воссоединения" Китая и Тайваня – это "неизбежная тенденция".

13 января на парламентских и президентских выборах на Тайване победу одержала руководящая Демократическая прогрессивная партия и кандидат от политсилы Лай Цинде. Как отметило издание CNN, это "историческая третья подряд президентская победа, поскольку избиратели проигнорировали предупреждение Китая о том, что переизбрание увеличит риск конфликта".

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