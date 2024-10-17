США вдарили по підземних складах хуситів у Ємені – деталі
Збройні сили США вдарили по п'яти підземних складах зброї хуситів у Ємені, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.
За його словами, на уражених Штатами об'єктах хуситів були різні компоненти зброї тих типів, котрі використовуються для атак по цивільних та військових суднах у регіоні.
До операції були залучені стелс-бомбардувальники B-2 Spirit, що демонструє спроможності США із завдання ударів по таких цілях, "коли це необхідно, у будь-який час і в будь-якому місці", зазначив міністр.
Вказівку на удари давав президент США Джо Байден – Остін дозволив їх, аби ще більше підірвати військові спроможності хуситів до продовження своєї дестабілізуючої поведінки та захистити американський особовий склад на одному з найбільш критичних водних шляхів у світі.
"Ми продовжимо давати зрозуміти хуситам, що їхні незаконні та безрозсудні напади матимуть наслідки", – зауважив очільник Пентагону.
Раніше, 29 вересня, Ізраїль вдруге напряму вдарив по об'єктах хуситів у Ємені.
- У Ємені з 2014 року триває громадянська війна — після повстання шиїтського (гілка ісламу) руху хуситів. Це підтримуване Іраном угруповання контролює північно-західну частину країни та столицю держави Сану.
Восени 2023 року хусити підтримали ХАМАС у війні проти Ізраїлю – і почали завдавати ударів по країні. Після цього вони розпочали атаки на цивільні судна.
- У грудні США оголосили про початок багатонаціональної операції за участі 10 країн для безпеки судноплавства в Червоному морі, а в січні 2024 року завдали першого удару по об'єктах хуситів у Ємені.