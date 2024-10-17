США ударили по подземным складам хуситов в Йемене – детали

B-2 Spirit (Иллюстративное фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA)

Вооруженные силы США ударили по пяти подземным складам оружия хуситов в Йемене, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

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По его словам, на пораженных Штатами объектах хуситов находились различные компоненты оружия тех типов, которые используются для атак по гражданским и военным судам в регионе.

К операции были привлечены стелс-бомбардировщики B-2 Spirit, демонстрирующие способности США по нанесению ударов по таким целям "когда это необходимо, в любое время и в любом месте", отметил министр.

Указание на удары давал президент США Джо Байден – Остин позволил им еще больше подорвать военные способности хуситов до продолжения своего дестабилизирующего поведения и защитить американский личный состав в одном из самых критических водных путей в мире.

"Мы продолжим давать понять хуситам, что их незаконные и безрассудные нападения будут иметь последствия", – отметил глава Пентагона.

Ранее, 29 сентября, Израиль во второй раз напрямую ударил по объектам хуситов в Йемене.