США ударили по подземным складам хуситов в Йемене – детали
Вооруженные силы США ударили по пяти подземным складам оружия хуситов в Йемене, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
По его словам, на пораженных Штатами объектах хуситов находились различные компоненты оружия тех типов, которые используются для атак по гражданским и военным судам в регионе.
К операции были привлечены стелс-бомбардировщики B-2 Spirit, демонстрирующие способности США по нанесению ударов по таким целям "когда это необходимо, в любое время и в любом месте", отметил министр.
Указание на удары давал президент США Джо Байден – Остин позволил им еще больше подорвать военные способности хуситов до продолжения своего дестабилизирующего поведения и защитить американский личный состав в одном из самых критических водных путей в мире.
"Мы продолжим давать понять хуситам, что их незаконные и безрассудные нападения будут иметь последствия", – отметил глава Пентагона.
Ранее, 29 сентября, Израиль во второй раз напрямую ударил по объектам хуситов в Йемене.
- В Йемене с 2014 года идет гражданская война — после восстания шиитского (ветвь ислама) движения хуситов. Эта поддерживаемая Ираном группировка контролирует северо-западную часть страны и столицу государства Сана.
Осенью 2023 года хуситы поддержали ХАМАС в войне против Израиля – и начали наносить удары по стране. После этого они приступили к атакам на гражданские суда.
- В декабре США объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран по безопасности судоходства в Красном море, а в январе 2024 года нанесли первый удар по объектам хуситов в Йемене.