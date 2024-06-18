США відповіли на "пропозицію" Путіна: Суперечить статуту ООН, моралі та здоровому глузду

Речник Держдепу США зауважив, що Росія не готова до будь-яких серйозних, добросовісних дискусій стосовно миру

Володимир Путін (Фото: EPA)

Так звана мирна" ініціатива російського диктатора Володимира Путіна суперечить статуту ООН, базовій моралі та здоровому глузду. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

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Він нагадав про Глобальний саміт миру у Швейцарії, на якому обговорили співпрацю у сфері глобальної продовольчої безпеки, ядерної безпеки та катастрофічних гуманітарних наслідків війни. Від США там була присутня віцепрезидентка Камала Гарріс.

Міллер зауважив, що від Путіна натомість пролунала "ще одна максималістська заява", у котрій він закликав Україну ще до початку переговорів віддати навіть більшу частину своєї території, аніж та, що наразі окупована Росією.

Речник акцентував, що диктатор вимагав від України погодитися на роззброєння, аби вона була вразливою до майбутньої агресії з боку Росії.

"Жодна відповідальна нація не може сказати, що це розумна основа для миру. Це суперечить Статуту ООН. Це суперечить базовій моралі. Це суперечить елементарному здоровому глузду. Зрозуміло, що Росія не готова до будь-яких серйозних, добросовісних дискусій (Про мир. – Ред.)", – пояснив він.

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Неготовність РФ до обговорення миру демонструють її ж дії – вона продовжує кампанії з бомбардування критичної інфраструктури України, погрожує кораблям у Чорному морі та примусово переміщує десятки тисяч українських дітей, зазначив Міллер.

Речник заявив, що США продовжать допомагати Україні й нагадав про укладену безпекову угоду між двома країнами.

Сполучені Штати "з нетерпінням чекають" посилення ключових пунктів цього документа на липневому саміті НАТО у Вашингтоні, повідомив він.

14 червня Путін на пропагандистській зустрічі з керівництвом Міністерства закордонних справ Росії заявив , що готовий нібито негайно припинити вогонь в разі виконання кількох умов, зокрема відмови України від вступу до НАТО.

заявив Українське МЗС відповіло на чергові маніпулятивні заяви диктатора щодо нібито готовності Кремля до переговорів. У відомстві вважають, що такими висловлюваннями Росія хоче завадити участі лідерів країн світу у Саміті миру 15-16 червня.

Канцлер Німеччини Шольц зазначив, що лідери Групи семи не обговорювали заяви Путіна, адже вони несерйозні. Прем'єрка Італії Мелоні назвала, ймовірніше, пропагандистським кроком "пропозицію" Путіна.

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