США ответили на "предложение" Путина: Противоречит уставу ООН, морали и здравому смыслу

Спикер Госдепа США отметил, что Россия не готова к каким-либо серьезным, добросовестным дискуссиям по миру

Владимир Путин (Фото: EPA)

Так называемая "мирная" инициатива российского диктатора Владимира Путина противоречит уставу ООН, базовой морали и здравому смыслу. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

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Он напомнил о Глобальном саммите мира в Швейцарии, на котором обсудили сотрудничество в сфере глобальной продовольственной безопасности, ядерной безопасности и катастрофических гуманитарных последствий войны. От США там присутствовала вице-президент Камала Гаррис.

Миллер заметил, что от Путина вместо этого прозвучало "еще одно максималистское заявление", в котором он призвал Украину еще до начала переговоров отдать даже большую часть своей территории, чем та, которая сейчас оккупирована Россией.

Спикер акцентировал, что диктатор требовал от Украины согласиться на разоружение, чтобы она была уязвима к будущей агрессии со стороны России.

"Ни одна ответственная нация не может сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН. Это противоречит базовой морали. Это противоречит элементарному здравому смыслу. Понятно, что Россия не готова к каким-либо серьезным, добросовестным дискуссиям (О мире. – Ред.)", – объяснил он.

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Неготовность РФ к обсуждению мира демонстрируют ее действия – она продолжает кампании по бомбардировке критической инфраструктуры Украины, угрожает кораблям в Черном море и принудительно перемещает десятки тысяч украинских детей, отметил Миллер.

Спикер заявил, что США продолжат помогать Украине и напомнил о заключенном соглашении о безопасности между двумя странами.

Соединенные Штаты "с нетерпением ждут" усиления ключевых пунктов этого документа на июльском саммите НАТО в Вашингтоне, сообщил он.

14 июня Путин на пропагандистской встрече с руководством Министерства иностранных дел России заявил , готовый якобы немедленно прекратить огонь в случае выполнения нескольких условий, в частности отказа Украины от вступления в НАТО.

заявил Украинский МИД ответил на очередные манипулятивные заявления диктатора о якобы готовности Кремля к переговорам. В ведомстве считают, что такими высказываниями Россия хочет помешать участию лидеров стран мира в Саммите мира 15-16 июня.

Канцлер Германии Шольц отметил, что лидеры Группы семи не обсуждали заявления Путина, ведь они несерьезны. Премьер Италии Мелони назвала, скорее всего, пропагандистским шагом "предложение" Путина.

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