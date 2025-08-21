США вирішили долучитись до гарантій для України лише після зустрічі у Вашингтоні – Зеленський

За словами глави держави, без координації Штатами гарантій безпеки для України деякі європейські колеги були невпевненими

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: EPA)

США не були готові доєднатися до країн, спроможних надати гарантії безпеки Україні, до зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні 18 серпня. Про це заявив український лідер на зустрічі з журналістами 20 серпня, передає кореспондентка LIGA.net.

"Америки не було в гарантіях безпеки до нашої зустрічі у Вашингтоні. Ми повинні це зрозуміти. А тепер ми почули про їхню готовність долучитися. Це дуже важливо для України і всієї Європи. Я за це дуже вдячний президенту Трампу", – сказав Зеленський.

Президент додав, що без координації гарантій безпеки для України Штатами деякі європейські колеги були невпевненими.

"Наприклад, одна країна Європи каже – "ми готові зробити ось це". І є список того, що європейська країна готова зробити. А після цього списку йде "але", якщо буде, наприклад, присутність або координація США", – пояснив президент.

Зеленський також додав, що після сигналу з боку США Туреччина висловила готовність гарантувати безпеку в Чорному морі самостійно або в партнерстві з іншими країнами.

На питання, скільки країн наразі готові взяти участь у відправленні іноземних військ, Зеленський відповів що поки не знає. Однак, за його словами, йдеться про 30 країн, які розглядають свою участь в гарантіях безпеки.

"Хтось може бути boots on the ground. Хтось готовий дати air defense. Хтось буде прикривати небо або робити деякий час патрулювання в небі, у відповідних літаках відповідної кількості. Хтось, я впевнений, буде готовий тільки до фінансування, тому що має нейтралітет або інший статус у своїй конституції", – додав Зеленський.