США решили присоединиться к гарантиям для Украины после встречи в Вашингтоне – Зеленский

По словам главы государства, без координации Штатами гарантий безопасности для Украины некоторые европейские коллеги были неуверенными

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

США не были готовы присоединиться к странам, которые могли предоставить гарантии безопасности Украине, до встречи президентов Владимира Зеленского і Дональда Трампа в Вашингтоне 18 августа. Об этом заявил украинский лидер на встрече с журналистами 20 августа, передает корреспондентка LIGA.net.

"Америки не было в гарантиях безопасности до нашей встречи в Вашингтоне. Мы должны это понять. А теперь мы услышали об их готовности присоединиться. Это очень важно для Украины и всей Европы. Я за это очень благодарен президенту Трампу", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что без координации гарантий безопасности для Украины Штатами некоторые европейские коллеги были неуверенными.

"Например, одна страна Европы говорит – "мы готовы сделать вот это". И есть список того, что европейская страна готова сделать. А после этого списка идет "но", если будет, например, присутствие или координация США", – пояснил президент.

Зеленский также добавил, что после сигнала со стороны США Турция выразила готовность гарантировать безопасность в Черном море самостоятельно или в партнерстве с другими странами.

На вопрос, сколько стран сейчас готовы принять участие в отправке иностранных войск, Зеленский ответил что пока не знает. Однако, по его словам, речь идет о 30 странах, которые рассматривают свое участие в гарантиях безопасности.

"Кто-то может быть boots on the ground. Кто-то готов дать air defense. Кто-то будет прикрывать небо или делать некоторое время патрулирование в небе, в соответствующих самолетах соответствующего количества. Кто-то, я уверен, будет готов только к финансированию, потому что имеет нейтралитет или другой статус в своей конституции", – добавил Зеленский.