Стармер: Останніми днями Путін показав своє справжнє обличчя
Останніми днями російський диктатор Володимир Путін показав своє справжнє обличчя, вважає прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Таку думку він висловив на брифінгу з президентом США Дональдом Трампом.
Стармер заявив, що під час зустрічі в його заміській резиденції в Чекерсі вони з Трампом обговорили, як підтримати Україну та посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну.
"Останніми днями Путін показав своє справжнє обличчя, здійснивши найбільшу атаку з початку вторгнення, з ще більшим кровопролиттям, ще більшою кількістю вбитих невинних людей та безпрецедентними порушеннями повітряного простору НАТО", – сказав британський прем’єр.
Він додав, що це не дії того, хто хоче миру. Тому лідери обговорили, як зможуть побудувати оборону для подальшої підтримки України та посилити тиск на Путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду, яка буде довготривалою.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це там закрили аеропорти, а прем'єр-міністр Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів.
- Загалом тієї ночі окупанти запустили 415 дронів та понад 40 ракет.
Коментарі (0)