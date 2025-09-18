Стармер: Останніми днями Путін показав своє справжнє обличчя

Британський прем'єр заявив про необхідність тиску на диктатора РФ, щоб змусити його погодитися на мирну угоду

Дональд Трамп та Кір Стармер (Фото: Neil Hall/EPA)

Останніми днями російський диктатор Володимир Путін показав своє справжнє обличчя, вважає прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Таку думку він висловив на брифінгу з президентом США Дональдом Трампом.

Стармер заявив, що під час зустрічі в його заміській резиденції в Чекерсі вони з Трампом обговорили, як підтримати Україну та посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну.

"Останніми днями Путін показав своє справжнє обличчя, здійснивши найбільшу атаку з початку вторгнення, з ще більшим кровопролиттям, ще більшою кількістю вбитих невинних людей та безпрецедентними порушеннями повітряного простору НАТО", – сказав британський прем’єр.

Він додав, що це не дії того, хто хоче миру. Тому лідери обговорили, як зможуть побудувати оборону для подальшої підтримки України та посилити тиск на Путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду, яка буде довготривалою.