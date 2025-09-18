Стармер: В последние дни Путин показал свое истинное лицо

Британский премьер заявил о необходимости давления на диктатора РФ, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение

Дональд Трамп и Кир Стармер (Фото: Neil Hall/EPA)

В последние дни российский диктатор Владимир Путин показал свое истинное лицо, считает премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Такое мнение он высказал на брифинге с президентом США Дональдом Трампом.

Стармер заявил, что во время встречи в его загородной резиденции в Чекерсе они с Трампом обсудили, как поддержать Украину и усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну.

"В последние дни Путин показал свое истинное лицо, осуществив крупнейшую атаку с начала вторжения, с еще большим кровопролитием, еще большим количеством убитых невинных людей и беспрецедентными нарушениями воздушного пространства НАТО", – сказал британский премьер.

Он добавил, что это не действия того, кто хочет мира. Поэтому лидеры обсудили, как смогут построить оборону для дальнейшей поддержки Украины и усилить давление на Путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение, которое будет долговременным.