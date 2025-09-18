Стармер: В последние дни Путин показал свое истинное лицо
Дональд Трамп и Кир Стармер (Фото: Neil Hall/EPA)

В последние дни российский диктатор Владимир Путин показал свое истинное лицо, считает премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Такое мнение он высказал на брифинге с президентом США Дональдом Трампом.

Стармер заявил, что во время встречи в его загородной резиденции в Чекерсе они с Трампом обсудили, как поддержать Украину и усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну.

"В последние дни Путин показал свое истинное лицо, осуществив крупнейшую атаку с начала вторжения, с еще большим кровопролитием, еще большим количеством убитых невинных людей и беспрецедентными нарушениями воздушного пространства НАТО", – сказал британский премьер.

Он добавил, что это не действия того, кто хочет мира. Поэтому лидеры обсудили, как смогут построить оборону для дальнейшей поддержки Украины и усилить давление на Путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение, которое будет долговременным.

  • В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Из-за этого там закрыли аэропорты, а премьер-министр Туск заявил, что военные применили вооружение против дронов.
  • Всего той ночью оккупанты запустили 415 дронов и более 40 ракет.
Читайте также
Трамп: Путин меня подвел в окончании российско-украинской войны
войнадональд трампКир Стармер