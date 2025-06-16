Стармер заявив, що на саміті G7 обговорять санкції, якщо РФ не сяде за стіл переговорів

Кір Стармер (Фото: ЕРА)

Країни G7 на саміті в Канаді обговорять подальші санкції щодо Росії, якщо диктатор Володимир Путін не погодиться на переговори щодо припинення вогню в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє Sky news.

За його словами, ця зустріч дасть можливість провести широкий діалог із союзниками щодо глобальної безпеки "конструктивним чином".

"До нас приїде президент Зеленський, тож це хороша можливість для нас знову обговорити це всією групою. Моя давня точка зору полягає в тому, що нам потрібно посадити Росію за стіл переговорів для беззаперечного припинення вогню. Це виявилося не зовсім просто", – сказав прем'єр.

Також він зазначив, що союзники мають ясно заявити, що Україна та Росія мають сісти за стіл переговорів і якщо цього не станеться, то санкції, безперечно, стануть частиною обговорення на саміті G7.