Стубб – про скандал в Овальному кабінеті: Треба відпочити у сауні й повернутися до переговорів

Президент Фінляндії вважає, що ситуації на кшталт суперечки Трампа і Зеленського, трапляються. За його словами, інколи публічна дипломатія не працює

Александер Стубб (Фото: ЕРА\KIMMO BRANDT)

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що у ситуаціях, подібних до суперечки президентів України та США в Овальному кабінеті, потрібно "бути фіном": піти у сауну, видихнути й повернутися до переговорів. Таку думку він висловив у подкасті Bloomberg.

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У Стубба запитали, що це за "справжнє видовище", на його думку, сталося в Овальному кабінеті 28 лютого.

"Іноді публічна дипломатія не працює. Але в таких ситуаціях, я думаю, вам потрібно бути фінами: глибоко вдихнути, прийняти холодну ванну, піти у сауну, видихнути й повернутися за стіл переговорів. Іноді такі речі трапляються", – відповів президент Фінляндії.

Продовжуючи тему, Стубб заявив, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп мають поговорити знову й укласти угоду щодо рідкісноземельних металів.

28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.

1 березня Трамп звинуватив Зеленського у тому, що той нібито хоче тільки воювати й не прагне підписувати мирний договір.

3 березня Зеленський заявив, що розуміє, чому стався скандал в Овальному кабінеті. Водночас він не хотів би це обговорювати, оскільки впевнений – ця ситуація мине.