Стубб – про скандал в Овальному кабінеті: Треба відпочити у сауні й повернутися до переговорів
Александер Стубб (Фото: ЕРА\KIMMO BRANDT)

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що у ситуаціях, подібних до суперечки президентів України та США в Овальному кабінеті, потрібно "бути фіном": піти у сауну, видихнути й повернутися до переговорів. Таку думку він висловив у подкасті Bloomberg.

У Стубба запитали, що це за "справжнє видовище", на його думку, сталося в Овальному кабінеті 28 лютого.

"Іноді публічна дипломатія не працює. Але в таких ситуаціях, я думаю, вам потрібно бути фінами: глибоко вдихнути, прийняти холодну ванну, піти у сауну, видихнути й повернутися за стіл переговорів. Іноді такі речі трапляються", – відповів президент Фінляндії.

Продовжуючи тему, Стубб заявив, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп мають поговорити знову й укласти угоду щодо рідкісноземельних металів.

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