Стубб – о скандале в Овальном кабинете: Надо отдохнуть в сауне и вернуться к переговорам
Александер Стубб (Фото: ЕРА\KIMMO BRANDT)

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что в ситуациях, подобных спору президентов Украины и США в Овальном кабинете, нужно "быть финном": пойти в сауну, выдохнуть и вернуться к переговорам. Такое мнение он высказал в подкасте Bloomberg.

У Стубба спросили, что это за "настоящее зрелище", по его мнению, произошло в Овальном кабинете 28 февраля.

"Иногда публичная дипломатия не работает. Но в таких ситуациях, я думаю, вам нужно быть финнами: глубоко вдохнуть, принять холодную ванну, пойти в сауну, выдохнуть и вернуться за стол переговоров. Иногда такие вещи случаются", – ответил президент Финляндии.

Продолжая тему, Стубб заявил, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны поговорить снова и заключить соглашение о редкоземельных металлах.

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