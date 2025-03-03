Стубб – о скандале в Овальном кабинете: Надо отдохнуть в сауне и вернуться к переговорам

Президент Финляндии считает, что ситуации вроде спора Трампа и Зеленского случаются. По его словам, иногда публичная дипломатия не работает

Александер Стубб (Фото: ЕРА\KIMMO BRANDT)

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что в ситуациях, подобных спору президентов Украины и США в Овальном кабинете, нужно "быть финном": пойти в сауну, выдохнуть и вернуться к переговорам. Такое мнение он высказал в подкасте Bloomberg.

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У Стубба спросили, что это за "настоящее зрелище", по его мнению, произошло в Овальном кабинете 28 февраля.

"Иногда публичная дипломатия не работает. Но в таких ситуациях, я думаю, вам нужно быть финнами: глубоко вдохнуть, принять холодную ванну, пойти в сауну, выдохнуть и вернуться за стол переговоров. Иногда такие вещи случаются", – ответил президент Финляндии.

Продолжая тему, Стубб заявил, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны поговорить снова и заключить соглашение о редкоземельных металлах.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Однако во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор. Позже стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.

1 марта Трамп обвинил Зеленского в том, что тот будто бы хочет только воевать и не стремится подписывать мирный договор.

3 марта Зеленский заявил, что понимает, почему произошел скандал в Овальном кабинете. В то же время он не хотел бы обсуждать это, поскольку уверен – эта ситуация пройдет.