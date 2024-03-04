Сирський поговорив з британським головкомом: Треба масштабувати успіх у знищенні флоту РФ

У телефонній розмові також брали участь очільники оборонних відомств двох країн

Рустем Умєров та Олександр Сирський (Фото: Міноборони)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров провели телефонну розмову з очільником оборонного відомства Великої Британії Грантом Шаппсом та командувачем британських Збройних сил адміралом Ентоні Радакіном. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що сторони мають масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту.

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"Поінформував співрозмовників про оперативну ситуацію та нагальні потреби", – повідомив він.

Також посадовці та військові обговорили можливості реалізації у межах Коаліції з розвитку морських спроможностей.

Сирський зазначив, що партнери мають масштабувати успіхи України у знищенні флоту РФ.

Також українська сторона подякувала Британії за виділення 200 млн фунтів на виробництво дронів.

12 січня безпековий договір був укладений між президентом Зеленським та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст LIGA.net публікувала тут.

публікувала тут. 19 січня стало відомо, що Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone, а Данія – 19 самохідних артилерійських установок Caesar.

24 лютого Міноборони Британії повідомило, що наступного року країна витратить 245 млн фунтів (286,7 млн євро) на закупівлю та активізацію ланцюжків постачань для виробництва терміново необхідних артилерійських боєприпасів для України.

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