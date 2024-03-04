Сырский поговорил с британским главкомом: Надо масштабировать успех в уничтожении флота РФ

В телефонном разговоре также принимали руководители оборонных ведомств двух стран

Рустем Умеров и Александр Сырский (Фото: Минобороны)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров провели телефонный разговор с главой оборонного ведомства Великобритании Грантом Шаппсом и командующим британскими Вооруженными силами адмиралом Энтони Радакином. Главнокомандующий ВСУ заявил, что стороны должны масштабировать успехи Украины по уничтожению российского флота.

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"Проинформировал собеседников об оперативной обстановке и неотложных нуждах", – сообщил он.

Также чиновники и военные обсудили возможность реализации в рамках Коалиции по развитию морских возможностей.

Сырский отметил, что партнеры должны масштабировать успехи Украины в уничтожении флота РФ.

Также украинская сторона поблагодарила Британию за выделение 200 млн фунтов на производство дронов.

12 января договор безопасности был заключен между президентом Зеленским и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст LIGA.net публиковала здесь.

публиковала здесь. 19 января стало известно, что Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.

24 февраля Минобороны Британии сообщило, что в следующем году страна потратит 245 млн фунтов (286,7 млн евро) на закупку и активизацию цепочек поставок для производства срочно необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины.

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