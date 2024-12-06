Сирський працював на Курському напрямку: назвав головне завдання Сил оборони
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський працював у бригадах, які ведуть бої на Курському напрямку. Про це головком повідомив у соціальних мережах.
Сирський зазначив, що робота — як на пунктах управління, так і безпосередньо на полі бою — триває практично в цілодобовому режимі. Українські військові ефективно і системно знищують противника, який наступає силами, що переважають.
За його словами, зараз головне завдання на цьому напрямку – посилити стійкість оборони, завдати ворогу максимальних втрат, підготувати резерви, забезпечити безперебійне подання в частини й підрозділи боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів.
"Вирішенню зокрема й цих питань була присвячена моя робота", – додав Сирський.
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