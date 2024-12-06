Сырский работал на Курском направлении: назвал главную задачу Сил обороны

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт Сырского)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский работал в бригадах, которые ведут бои на Курском направлении. Об этом главком сообщил в социальных сетях.

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Сырский отметил, что работа как на пунктах управления, так и непосредственно на поле боя продолжается практически в круглосуточном режиме. Украинские военные эффективно и системно уничтожают противника, который наступает превосходящими силами.

По его словам, сейчас главная задача на этом направлении – усилить устойчивость обороны, нанести врагу максимальные потери, подготовить резервы, обеспечить бесперебойную подачу в части и подразделения боеприпасов и других материально-технических средств.

"Решению, в том числе и этих вопросов была посвящена моя работа", – добавил Сырский.

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