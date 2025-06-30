Тепер Німеччина за вступ України до НАТО – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Німеччина змінила свою позицію й уже підтримує майбутній вступ України до НАТО, повідомив президент Володимир Зеленський. Таку заяву він зробив перед початком зустрічі з міністром закордонних справ ФРН Йоганном Вадефулем у Києві, передає Укрінформ.

"Дуже важливий момент, окрім майбутнього в Європейському Союзі. Я хотів би вам сьогодні особисто подякувати за сигнал, якого дуже давно, а може навіть ніколи, не було чутно від німецької сторони", – заявив президент.

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Під час саміту в Гаазі, на засіданні міністрів закордонних справ НАТО й України німецька сторона заявила, що, на її думку, Україна має бути в Альянсі – і це в інтересах безпеки всієї Європи, розповів Зеленський.

Глава держави зазначив, що "дуже радий відповідним сигналам підтримки".