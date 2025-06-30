Тепер Німеччина за вступ України до НАТО – Зеленський
Німеччина змінила свою позицію й уже підтримує майбутній вступ України до НАТО, повідомив президент Володимир Зеленський. Таку заяву він зробив перед початком зустрічі з міністром закордонних справ ФРН Йоганном Вадефулем у Києві, передає Укрінформ.
"Дуже важливий момент, окрім майбутнього в Європейському Союзі. Я хотів би вам сьогодні особисто подякувати за сигнал, якого дуже давно, а може навіть ніколи, не було чутно від німецької сторони", – заявив президент.
Під час саміту в Гаазі, на засіданні міністрів закордонних справ НАТО й України німецька сторона заявила, що, на її думку, Україна має бути в Альянсі – і це в інтересах безпеки всієї Європи, розповів Зеленський.
Глава держави зазначив, що "дуже радий відповідним сигналам підтримки".
- Раніше, у січні 2025 року, Зеленський заявляв, що проти вступу України до Альянсу виступають чотири країни, серед яких була й Німеччина. Тепер же серед противників атлантичної інтеграції України залишились три держави – Сполучені Штати, Угорщина та Словаччина.
- Попередній канцлер Німеччини Шольц заявляв, що Україна не зможе вступити до Альянсу найближчим часом. Зокрема, пов'язував це з позицією США та казав, що інтеграції України в НАТО не відбудеться у найближчі 30 років.