Теперь Германия поддерживает вступление Украины в НАТО – Зеленский

Володимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Германия изменила свою позицию и теперь поддерживает будущее вступление Украины в НАТО, сообщил президент Владимир Зеленский. Это заявление он сделал перед началом встречи с министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулом в Киеве, передает Укринформ.

"Это очень важный момент, помимо будущего в Европейском Союзе. Я хотел бы сегодня лично поблагодарить вас за сигнал, который очень давно, а может быть, даже никогда, не звучал со стороны Германии", — заявил президент.

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Во время саммита в Гааге, на заседании министров иностранных дел НАТО и Украины немецкая сторона заявила, что, по ее мнению, Украина должна быть в Альянсе – и это в интересах безопасности всей Европы, сообщил Зеленский.

Глава государства отметил, что "очень рад соответствующим сигналам поддержки".