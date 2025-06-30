Теперь Германия поддерживает вступление Украины в НАТО – Зеленский
Германия изменила свою позицию и теперь поддерживает будущее вступление Украины в НАТО, сообщил президент Владимир Зеленский. Это заявление он сделал перед началом встречи с министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулом в Киеве, передает Укринформ.
"Это очень важный момент, помимо будущего в Европейском Союзе. Я хотел бы сегодня лично поблагодарить вас за сигнал, который очень давно, а может быть, даже никогда, не звучал со стороны Германии", — заявил президент.
Во время саммита в Гааге, на заседании министров иностранных дел НАТО и Украины немецкая сторона заявила, что, по ее мнению, Украина должна быть в Альянсе – и это в интересах безопасности всей Европы, сообщил Зеленский.
Глава государства отметил, что "очень рад соответствующим сигналам поддержки".
- Ранее, в январе 2025 года, Зеленский заявлял, что против вступления Украины в Альянс выступают четыре страны, среди которых была и Германия. Теперь же среди противников атлантической интеграции Украины остались три государства – Соединенные Штаты, Венгрия и Словакия.
- Предыдущий канцлер Германии Шольц заявлял, что Украина не сможет вступить в Альянс в ближайшее время. В частности, он связывал это с позицией США и говорил, что интеграции Украины в НАТО не произойдет в ближайшие 30 лет.