The Guardian: Британія дозволила Україні бити Storm Shadow по цілях у Росії

Візит Леммі й Блінкена до Києва, ймовірно, не відбувся б, якби не було позитивного рішення щодо Storm Shadow, пише видання

Ракета Storm Shadow (Ілюстративне фото: MBDA)

Велика Британія, ймовірно, вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для завдання ударів по цілях на території Росії. Про це повідомила газета The Guardian із посиланням на неназваного співрозмовника у британському уряді.

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За його словами, вже ухвалене рішення дозволити Україні використовувати Storm Shadow по цілях у РФ, хоча не очікується, що це буде публічно оголошено в п’ятницю, 13 вересня, коли прем’єр-міністр Кір Стармер зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Однак на вихідних можуть відбутися додаткові розмови, щоб поінформувати ключових європейських союзників про дискусії щодо цього питання, пишуть журналісти.

У матеріалі йдеться, що, ймовірно, спільний візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі до Києва не відбувся б, якби не було позитивного рішення щодо Storm Shadow.

Журналісти зазначили, що в Києві вважають публічну заяву щодо використання далекобійних ракет для ударів по Росії "надмірно провокаційною". Також ймовірно, що Україна зможе використовувати Storm Shadow із певними обмеженнями, "щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак", додав співрозмовник видання.

15 серпня у британському Міноборони заявили, що Україна може використовувати отриману від Лондона зброю в операціях на території Росії, але обмеження на використання далекобійних ракет Storm Shadow залишаються.

17 серпня видання The Times писало, що США фактично перешкоджають Україні використовувати Storm Shadow для ударів по території Росії через побоювання Байдена щодо можливого загострення конфлікту.

19 серпня The Telegraph писало, що США заперечили, що блокують дозвіл на удари ракетами Storm Shadow по цілях на території РФ.

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