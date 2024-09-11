The Guardian: Британия позволила Украине бить Storm Shadow по целям в России

Визит Лемми и Блинкена в Киев, вероятно, не состоялся бы, если бы не было положительного решения по Storm Shadow, пишет издание

Ракета Storm Shadow (Иллюстративное фото: MBDA)

Великобритания, вероятно, уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на неназванного собеседника в британском правительстве.

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По его словам, уже принято решение разрешить Украине использовать Storm Shadow по целям в РФ, хотя не ожидается, что это будет публично объявлено в пятницу, 13 сентября, когда премьер-министр Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Однако в выходные могут состояться дополнительные разговоры, чтобы проинформировать ключевых европейских союзников о дискуссиях по этому вопросу, пишут журналисты.

В материале говорится, что, вероятно, совместный визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми в Киев не состоялся бы, если бы не было положительного решения по Storm Shadow.

Журналисты отметили, что в Киеве считают публичное заявление об использовании дальнобойных ракет для ударов по России "чрезмерно провокационным". Также возможно, что Украина сможет использовать Storm Shadow с определенными ограничениями, "во избежание необдуманных или ненужных атак", добавил собеседник издания.

15 августа в британском Минобороны заявили, что Украина может использовать полученное от Лондона оружие в операциях на территории России, но ограничения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow остаются.

17 августа издание The Times писало, что США фактически препятствуют Украине использовать Storm Shadow для ударов по территории России из-за опасений Байдена по поводу возможного обострения конфликта.

19 августа The Telegraph писало, что США возразили, что блокируют разрешение на удары ракетами Storm Shadow по целям на территории РФ.

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