The Guardian: Британия позволила Украине бить Storm Shadow по целям в России
Ракета Storm Shadow (Иллюстративное фото: MBDA)

Великобритания, вероятно, уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на неназванного собеседника в британском правительстве.

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По его словам, уже принято решение разрешить Украине использовать Storm Shadow по целям в РФ, хотя не ожидается, что это будет публично объявлено в пятницу, 13 сентября, когда премьер-министр Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Однако в выходные могут состояться дополнительные разговоры, чтобы проинформировать ключевых европейских союзников о дискуссиях по этому вопросу, пишут журналисты.

В материале говорится, что, вероятно, совместный визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми в Киев не состоялся бы, если бы не было положительного решения по Storm Shadow.

Журналисты отметили, что в Киеве считают публичное заявление об использовании дальнобойных ракет для ударов по России "чрезмерно провокационным". Также возможно, что Украина сможет использовать Storm Shadow с определенными ограничениями, "во избежание необдуманных или ненужных атак", добавил собеседник издания.

  • 15 августа в британском Минобороны заявили, что Украина может использовать полученное от Лондона оружие в операциях на территории России, но ограничения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow остаются.
  • 17 августа издание The Times писало, что США фактически препятствуют Украине использовать Storm Shadow для ударов по территории России из-за опасений Байдена по поводу возможного обострения конфликта.
  • 19 августа The Telegraph писало, что США возразили, что блокируют разрешение на удары ракетами Storm Shadow по целям на территории РФ.

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