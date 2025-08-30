The Telegraph: Європа могла скоротити кількість військових для України через брак ресурсів

Наразі десятки країн заявили про свою готовність приєднатися до розгортання військ в Україні

Військові (Ілюстративне фото: EPA)

Розгортання близько 30 000 європейських військових в Україні могли скоротити через брак ресурсів та побоювання, що російський диктатор Володимир Путін може вважати її "занадто потужною". Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на чиновника.

Видання зазначає, що десятки країн заявили своїм колегам про свою готовність приєднатися до розгортання військ. До них належать Велика Британія, Франція, Німеччина, Бельгія, а також країни Балтії, Північної Європи та Скандинавії.

Читайте також The Telegraph: Трамп обговорює розгортання в Україні солдатів із приватних військових компаній

"Головна мета – продемонструвати українцям, що ми будемо воювати з вами, якщо Росія знову вторгнеться", – сказав один чиновник.

Однак пропозиції підтримки місії не часто підкріплюються конкретними обіцянками щодо того, як вони можуть долучитися, повідомили чиновники з обговорень.

Видання зазначає, що найбільш імовірним сценарієм є переведення військових інструкторів на нові бази на заході України.

Уперше таку ідею 2024 року озвучив президент Франції Еммануель Макрон. Однак за словами колишнього чиновника США, тодішній президент Сполучених Штатів Джо Байден відхилив цю пропозицію.

Цього року ідея знову спливла під тиском нового президента США Дональда Трампа, який вимагає розробити мирний план як спосіб забезпечення ще одного ефекту стримування від поновлення російського вторгнення.