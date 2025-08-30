The Telegraph: ЕС мог сократить количество военных для Украины из-за нехватки ресурсов
Развертывание около 30 000 европейских военных в Украине могли сократить из-за нехватки ресурсов и опасений, что российский диктатор Владимир Путин может считать ее "слишком мощной". Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на чиновника.
Издание отмечает, что десятки стран заявили своим коллегам о своей готовности присоединиться к развертыванию войск. К ним относятся Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, а также страны Балтии, Северной Европы и Скандинавии.
"Главная цель – продемонстрировать украинцам, что мы будем воевать с вами, если Россия снова вторгнется", – сказал один чиновник.
Однако предложения поддержки миссии не часто подкрепляются конкретными обещаниями относительно того, как они могут присоединиться, сообщили чиновники из обсуждений.
Издание отмечает, что наиболее вероятным сценарием является перевод военных инструкторов на новые базы на западе Украины.
Впервые такую идею в 2024 году озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. Однако по словам бывшего чиновника США, тогдашний президент Соединенных Штатов Джо Байден отклонил это предложение.
В этом году идея снова всплыла под давлением нового президента США Дональда Трампа, который требует разработать мирный план как способ обеспечения еще одного эффекта сдерживания от возобновления российского вторжения.
- 23 августа председатель военного комитета НАТО заявил, что говорить о размещении миротворцев в Украине еще рано – не решен вопрос об их полномочиях.
- 26 августа Financial Times сообщал, что союзники уже составили примерный план размещения западных войск в Украине. Он может содержать демилитаризованную зону, возможно, патрулируемую нейтральными миротворческими силами.
- 29 августа Politico писало, что в Европе рассматривают создание в Украине 40-километровой буферной зоны.
Комментарии (0)