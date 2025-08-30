The Telegraph: ЕС мог сократить количество военных для Украины из-за нехватки ресурсов

Сейчас десятки стран заявили о своей готовности присоединиться к развертыванию войск в Украине

Военные (Иллюстративное фото: EPA)

Развертывание около 30 000 европейских военных в Украине могли сократить из-за нехватки ресурсов и опасений, что российский диктатор Владимир Путин может считать ее "слишком мощной". Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на чиновника.

Издание отмечает, что десятки стран заявили своим коллегам о своей готовности присоединиться к развертыванию войск. К ним относятся Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, а также страны Балтии, Северной Европы и Скандинавии.

"Главная цель – продемонстрировать украинцам, что мы будем воевать с вами, если Россия снова вторгнется", – сказал один чиновник.

Однако предложения поддержки миссии не часто подкрепляются конкретными обещаниями относительно того, как они могут присоединиться, сообщили чиновники из обсуждений.

Издание отмечает, что наиболее вероятным сценарием является перевод военных инструкторов на новые базы на западе Украины.

Впервые такую идею в 2024 году озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. Однако по словам бывшего чиновника США, тогдашний президент Соединенных Штатов Джо Байден отклонил это предложение.

В этом году идея снова всплыла под давлением нового президента США Дональда Трампа, который требует разработать мирный план как способ обеспечения еще одного эффекта сдерживания от возобновления российского вторжения.