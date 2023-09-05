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Топдепутат Британії: Критика наступу ЗСУ на півдні — невігластво. Росія залила все бетоном

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 10:44
Топдепутат Британії: Критика наступу ЗСУ на півдні — невігластво. Росія залила все бетоном - Фото
Тобіас Еллвуд (Фото: EPA)

Голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд назвав критику наступу Збройних Сил України "невіглаством". Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, на Заході не вистачає терпіння у питанні українського наступу, оскільки союзники дали Україні техніку та танки, а тому хочуть бачити результати.

"Я скажу ввічливо: це досить неосвічений і наївний погляд на війну. Візьмімо, наприклад, Другу світову. Вона не закінчилася висадкою в Нормандії. Це була лише одна фаза. Була ще низка етапів — висадка в Італії, операція "Маркет Гарден", форсування Рейну, Берлін", — сказав Еллвуд.

Він зазначив, що у будь-якій великій війні є етапи, а поки Україна отримувала озброєння від Заходу, росіяни заливали все бетоном, розширювали мінні поля та будували оборону, яку необхідно прорвати.

"Тому будемо терплячі. Давайте дозволимо генералам на передовій виконувати свою роботу. В останні кілька днів ми бачили повідомлення, що Україна відвойовує території. Тож терпіння — це правильно", — заявив парламентар.

Політик наголосив, що критично важливі продовження постачання західних озброєнь, оскільки диктатор Володимир Путін хоче затягнути війну та послабити підтримку України з боку союзників.

  • 4 серпня у Міноборони повідомили, що на півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній. 
  • Днями генерал Тарнавський в інтерв'ю The Guardian сказав, що росіяни витратили 60% часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони й лише по 20% – на другу і третю.
  • ЗСУ: Друга лінія оборони РФ на півдні теж досить потужна. Але не такі міцні траншеї. 

Читайте також: ЗСУ про "нову" тактику РФ палити мінні поля: Не масове явище і призводить до різних результатів

Дмитро Гриниченко, Марко Сировой
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війнавійськова допомогаВелика БританіянаступЗапорізька областьТобіас Еллвуд
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