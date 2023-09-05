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Топ-депутат Британии: Критика наступления ВСУ на юге — невежество. РФ залила все бетоном

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 10:44
Топ-депутат Британии: Критика наступления ВСУ на юге — невежество. РФ залила все бетоном - Фото
Тобиас Эллвуд (Фото: EPA)

Глава оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд назвал критику наступления Вооруженных Сил Украины "невежеством". Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

По его словам, на Западе не хватает терпения в вопросе украинского наступления, так как союзники дали Украине технику и танки, а поэтому хотят видеть результаты. 

"Я скажу вежливо: это довольно невежественный и наивный взгляд на войну. Возьмем, например, Вторую мировую. Она не закончилась высадкой в Нормандии. Это была всего одна фаза. Был еще ряд этапов — высадка в Италии, операция "Маркет Гарден", форсирование Рейна, Берлин", — сказал Эллвуд.

Он отметил, что в любой большой войне есть этапы, а пока Украина получала вооружения от Запада, россияне заливали все бетоном, расширяли минные поля и строила оборону, которую необходимо прорвать. 

"Поэтому будем терпеливы. Давайте позволим генералам на передовой делать свою работу. В последние несколько дней мы видели сообщения, что Украина отвоевывает территории. Так что терпение – это правильно", — заявил парламентарий.

Политик подчеркнул, что критически важны продолжения поставок западных вооружений, так как диктатор Владимир Путин хочет затянуть войну и ослабить поддержку Украины со стороны союзников. 

  • 4 августа в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас предстают перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.
  • На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.
  • ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи. 

Читайте также: ВСУ о "новой" тактике РФ жечь минные поля: Не массовое явление и приводит к разным результатам

Дмитрий Гриниченко, Марк Сировой
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Великобританиявойназапорожская областьнаступлениевоенная помощьТобиас Эллвуд
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