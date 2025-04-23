Трамп хоче досягти результату, поки його адміністрація має ресурси та популярність – аналітик Їжак

Олексій Їжак припустив, що США можуть вийти з переговорів чи зменшити активність

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче досягти швидкого результату у врегулюванні війни Росії проти України, поки його адміністрація ще має ресурси та популярність, вважає аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. Таку думку він висловив для тексту в коментарі LIGA.net.

Коментуючи зрив перемовин у Лондоні на рівні міністрів закордонних справ, аналітик припустив, що Трамп хоче досягти швидкого результату, адже його команда покаже брак досягнень, звітуючи про успіхи 100 днів президентства.

Розмірковуючи про подальшу участь Штатів у мирних переговорах, Їжак заявив, що своє бачення подальших варіантів розвитку подій США вже показали.

Перший варіант – вийти з переговорів чи зменшити активність. Другий – чинити додатковий тиск на Україну, щоб сторони щось підписали до символічних дат – 30 квітня (100 днів Трампа) чи 9 травня.

"Росія хоче, щоб зараз були обіцянки від України. Київ радше піде шляхом меморандумів, проєктів угод, а вже ближче до літа може почати більш змістовні переговори про тривалий мир. Можливо, до цього моменту вдасться досягти певного замороження бойових дій із меморандумами", – висловив думку аналітик.