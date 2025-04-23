Трамп хоче досягти результату, поки його адміністрація має ресурси та популярність – аналітик Їжак
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче досягти швидкого результату у врегулюванні війни Росії проти України, поки його адміністрація ще має ресурси та популярність, вважає аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. Таку думку він висловив для тексту в коментарі LIGA.net.
Коментуючи зрив перемовин у Лондоні на рівні міністрів закордонних справ, аналітик припустив, що Трамп хоче досягти швидкого результату, адже його команда покаже брак досягнень, звітуючи про успіхи 100 днів президентства.
Розмірковуючи про подальшу участь Штатів у мирних переговорах, Їжак заявив, що своє бачення подальших варіантів розвитку подій США вже показали.
Перший варіант – вийти з переговорів чи зменшити активність. Другий – чинити додатковий тиск на Україну, щоб сторони щось підписали до символічних дат – 30 квітня (100 днів Трампа) чи 9 травня.
"Росія хоче, щоб зараз були обіцянки від України. Київ радше піде шляхом меморандумів, проєктів угод, а вже ближче до літа може почати більш змістовні переговори про тривалий мир. Можливо, до цього моменту вдасться досягти певного замороження бойових дій із меморандумами", – висловив думку аналітик.
- 21 квітня 2025 року президент Зеленський анонсував переговори у Лондоні за участю України, США, Франції та Британії.
- 22 квітня стало відомо, що держсекретаря США Рубіо на них не буде. Речниця Держдепу заявила, що є "логістична проблема у графіку".
- Із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики Великої Британії, Німеччини та Франції Україна домовилась про подальші регулярні консультації для досягнення справедливого миру.
- Згодом стало відомо про зустріч української делегації з Келлогом.