Трамп хочет достичь результата, пока у администрации есть ресурсы и популярность – Ижак

Алексей Ижак предположил, что США могут выйти из переговоров или снизить активность

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет добиться быстрого результата в урегулировании войны России против Украины, пока его администрация еще имеет ресурсы и популярность, считает аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Такое мнение он высказал для текста в комментарии LIGA.net.

Комментируя срыв переговоров в Лондоне на уровне министров иностранных дел, аналитик предположил, что Трамп хочет добиться быстрого результата, ведь его команда покажет нехватку достижений, отчитываясь об успехах 100 дней президентства.

Размышляя о дальнейшем участии Штатов в мирных переговорах, Ижак заявил, что свое видение дальнейших вариантов развития событий США уже показали.

Первый вариант – выйти из переговоров или снизить активность. Второй – оказывать дополнительное давление на Украину, чтобы стороны что-то подписали к символическим датам – 30 апреля (100 дней Трампа) или 9 мая.

"Россия хочет, чтобы сейчас были обещания от Украины. Киев скорее пойдет по пути меморандумов, проектов соглашений, а уже ближе к лету может начать более содержательные переговоры о длительном мире. Возможно, к этому моменту удастся достичь определенного замораживания боевых действий с меморандумами", – высказал мнение аналитик.