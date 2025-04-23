Трамп хочет достичь результата, пока у администрации есть ресурсы и популярность – Ижак
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет добиться быстрого результата в урегулировании войны России против Украины, пока его администрация еще имеет ресурсы и популярность, считает аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Такое мнение он высказал для текста в комментарии LIGA.net.
Комментируя срыв переговоров в Лондоне на уровне министров иностранных дел, аналитик предположил, что Трамп хочет добиться быстрого результата, ведь его команда покажет нехватку достижений, отчитываясь об успехах 100 дней президентства.
Размышляя о дальнейшем участии Штатов в мирных переговорах, Ижак заявил, что свое видение дальнейших вариантов развития событий США уже показали.
Первый вариант – выйти из переговоров или снизить активность. Второй – оказывать дополнительное давление на Украину, чтобы стороны что-то подписали к символическим датам – 30 апреля (100 дней Трампа) или 9 мая.
"Россия хочет, чтобы сейчас были обещания от Украины. Киев скорее пойдет по пути меморандумов, проектов соглашений, а уже ближе к лету может начать более содержательные переговоры о длительном мире. Возможно, к этому моменту удастся достичь определенного замораживания боевых действий с меморандумами", – высказал мнение аналитик.
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