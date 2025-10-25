Трамп відповів, чи нові санкції відштовхнуть Путіна "занадто далеко"

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп не вважає, що нові американські санкції занадто сильно відштовхнуть російського диктатора Володимира Путіна. Про це керівник Штатів повідомив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака перед вильотом до Азії.

Журналіст запитав Трампа, чи не переймається він, що нові обмеження США "настільки кусючі", що можуть "відштовхнути Путіна занадто далеко".

"Ні, не думаю. Він [диктатор РФ] каже, що вони [санкції] не матимуть такого великого ефекту. Тож не знаю. Так він каже. Не думаю, що він має рацію. Але подивимося. Подивимося, що буде. Думаю, він хотів би, щоб це закінчилось", – відповів Трамп.

Раніше, 23 жовтня, президент США з іронією відреагував на оптимістичні заяви Путіна про можливий вплив нових американських санкцій на Москву.

Під час цього ж спілкування з пресою керівник Штатів заявив, що глава Китаю Сі Цзіньпін також хоче завершення війни РФ проти України.