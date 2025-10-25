Трамп ответил, оттолкнут ли новые санкции Путина "слишком далеко"
Президент США Дональд Трамп не считает, что новые американские санкции слишком сильно оттолкнут российского диктатора Владимира Путина. Об этом руководитель Штатов сообщил во время общения с журналистами на борту президентского самолета перед вылетом в Азию.
Журналист спросил Трампа, не переживает ли он, что новые ограничения США "настолько кусачие", что могут "оттолкнуть Путина слишком далеко"
"Нет, не думаю. Он [диктатор РФ] говорит, что они [санкции] не будут иметь такого большого эффекта. Так что, не знаю. Так он говорит. Не думаю, что он прав. Но посмотрим. Посмотрим, что будет. Думаю, он хотел бы, чтобы это закончилось", – ответил Трамп.
Ранее, 23 октября, президент США с иронией отреагировал на оптимистичные заявления Путина о возможном влиянии новых американских санкций на Москву.
- Между тем собеседники медиа Axios сообщили, что 25 октября ожидается встреча спецпосланника российского диктатора Дмитриева с представителем Трампа Уиткоффом.
- Соратник Путина заявлял, что на переговорах с "несколькими представителями администрации", Вашингтон и Москва обсудят, как продолжить диалог.
Комментарии (0)