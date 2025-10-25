Трамп ответил, оттолкнут ли новые санкции Путина "слишком далеко"

Глава Штатов заявил относительно новых ограничений США, что Путин хотел бы, чтобы "это закончилось"

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп не считает, что новые американские санкции слишком сильно оттолкнут российского диктатора Владимира Путина. Об этом руководитель Штатов сообщил во время общения с журналистами на борту президентского самолета перед вылетом в Азию.

Журналист спросил Трампа, не переживает ли он, что новые ограничения США "настолько кусачие", что могут "оттолкнуть Путина слишком далеко"

"Нет, не думаю. Он [диктатор РФ] говорит, что они [санкции] не будут иметь такого большого эффекта. Так что, не знаю. Так он говорит. Не думаю, что он прав. Но посмотрим. Посмотрим, что будет. Думаю, он хотел бы, чтобы это закончилось", – ответил Трамп.

Ранее, 23 октября, президент США с иронией отреагировал на оптимистичные заявления Путина о возможном влиянии новых американских санкций на Москву.