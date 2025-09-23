Три африканські країни заявили про вихід з МКС
Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили про негайний вихід з Міжнародного кримінального суду (МКС), назвавши його "інструментом неоколоніалістських репресій". Про це повідомляє BBC News.
Три країни, очолювані військовими, випустили спільну заяву, в якій заявили, що не визнаватимуть суду в Гаазі, назвавши його "інструментом неоколоніального гноблення".
"МКС довів свою нездатність розглядати та переслідувати доведені воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду та злочини агресії", – заявили троє лідерів.
Африканські лідери також заявили, що хочуть створити "власні механізми для зміцнення миру та справедливості".
МКС ще не відреагував на рішення трьох країн, які мають тісні зв'язки з Росією. Російський диктатор Володимир Путін перебуває під арештом суду.
- 17 березня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
- 20 травня 2024 року МКС видав ордер на арешт Нетаньягу та голови Міноборони Ізраїлю.
- 3 квітня 2025 року Нетаньягу прибув до Угорщини на зустріч з Орбаном, попри ордер МКС на арешт.
- 20 травня Нацасамблея Угорщини підтримала пропозицію щодо виходу країни з Міжнародного кримінального суду.
