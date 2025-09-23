Три африканські країни заявили про вихід з МКС

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили про вихід з МКС та заявили, що хочуть створити "власні механізми для зміцнення миру та справедливості"

Тимчасовий президент Малі полковник Ассімі Гойта, глава військової хунти в Нігері Абдурахаман Чіані та тимчасовий лідер Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре (Фото: EPA)

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили про негайний вихід з Міжнародного кримінального суду (МКС), назвавши його "інструментом неоколоніалістських репресій". Про це повідомляє BBC News.

Три країни, очолювані військовими, випустили спільну заяву, в якій заявили, що не визнаватимуть суду в Гаазі, назвавши його "інструментом неоколоніального гноблення".

"МКС довів свою нездатність розглядати та переслідувати доведені воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду та злочини агресії", – заявили троє лідерів.

Африканські лідери також заявили, що хочуть створити "власні механізми для зміцнення миру та справедливості".

МКС ще не відреагував на рішення трьох країн, які мають тісні зв'язки з Росією. Російський диктатор Володимир Путін перебуває під арештом суду.

Довідка МКС був створений у 2002 році для юридичного переслідування випадків геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та агресії. З 33 справ, порушених з моменту його створення, всі, крім однієї, стосувалися африканських країн.