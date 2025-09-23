Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из МУС и заявили, что хотят создать "собственные механизмы для укрепления мира и справедливости"

Временный президент Мали полковник Ассими Гойта, глава военной хунты в Нигере Абдурахаман Чиани и временный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре (Фото: EPA)

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из Международного уголовного суда (МУС), назвав его "инструментом неоколониалистских репрессий". Об этом сообщает BBC News.

Три страны, возглавляемые военными, выпустили совместное заявление, в котором заявили, что не будут признавать суд в Гааге, назвав его "инструментом неоколониального угнетения".

"МУС доказал свою неспособность рассматривать и преследовать доказанные военные преступления, преступления против человечности, преступления геноцида и преступления агрессии", – заявили трое лидеров.

Африканские лидеры также заявили, что хотят создать "собственные механизмы для укрепления мира и справедливости".

МУС еще не отреагировал на решение трех стран, которые имеют тесные связи с Россией. Российский диктатор Владимир Путин находится под арестом суда.

Справка МУС был создан в 2002 году для юридического преследования случаев геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и агрессии. Из 33 дел, возбужденных с момента его создания, все, кроме одного, касались африканских стран. МУС был создан в 2002 году для юридического преследования случаев геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и агрессии. Из 33 дел, возбужденных с момента его создания, все, кроме одного, касались африканских стран.