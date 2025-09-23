Три африканские страны заявили о выходе из МУС
Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из Международного уголовного суда (МУС), назвав его "инструментом неоколониалистских репрессий". Об этом сообщает BBC News.
Три страны, возглавляемые военными, выпустили совместное заявление, в котором заявили, что не будут признавать суд в Гааге, назвав его "инструментом неоколониального угнетения".
"МУС доказал свою неспособность рассматривать и преследовать доказанные военные преступления, преступления против человечности, преступления геноцида и преступления агрессии", – заявили трое лидеров.
Африканские лидеры также заявили, что хотят создать "собственные механизмы для укрепления мира и справедливости".
МУС еще не отреагировал на решение трех стран, которые имеют тесные связи с Россией. Российский диктатор Владимир Путин находится под арестом суда.
- 17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
- 20 мая 2024 года МКС выдал ордер на арест Нетаньяху и главы Минобороны Израиля.
- 3 апреля 2025 года Нетаньяху прибыл в Венгрию на встречу с Орбаном, несмотря на ордер МУС на арест.
- 20 мая Нацассамблея Венгрии поддержала предложение о выходе страны из Международного уголовного суда.
